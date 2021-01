Governo: Sereni, 'bene Zingaretti, incarico a Conte per superare presto crisi' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - “La relazione del segretario Zingaretti alla Direzione del Pd è stata chiara e netta, coerente con la posizione che il nostro partito ha tenuto in tutto questo periodo". Così Marina Sereni, esponente di AreaDem. "La crisi politica è stata aperta in modo sbagliato e incomprensibile, le sfide che il Paese ha di fronte sono straordinariamente impegnative: lotta alla pandemia e piano vaccinale; approvazione del Piano di Ripresa e Resilienza come strumento per spingere l'Italia lungo il sentiero dello sviluppo sostenibile, anche attraverso le riforme necessarie a recuperare efficienza e competitività e ad accompagnare lavoratori e imprese fuori dall'emergenza". "La proposta che avanzeremo al Presidente della Repubblica di incaricare il Presidente Conte per formare un nuovo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - “La relazione del segretarioalla Direzione del Pd è stata chiara e netta, coerente con la posizione che il nostro partito ha tenuto in tutto questo periodo". Così Marina, esponente di AreaDem. "Lapolitica è stata aperta in modo sbagliato e incomprensibile, le sfide che il Paese ha di fronte sono straordinariamente impegnative: lotta alla pandemia e piano vaccinale; approvazione del Piano di Ripresa e Resilienza come strumento per spingere l'Italia lungo il sentiero dello sviluppo sostenibile, anche attraverso le riforme necessarie a recuperare efficienza e competitività e ad accompagnare lavoratori e imprese fuori dall'emergenza". "La proposta che avanzeremo al Presidente della Repubblica di incaricare il Presidenteper formare un nuovo ...

TV7Benevento : Governo: Sereni, 'bene Zingaretti, incarico a Conte per superare presto crisi'... - gianAnt48908531 : @Adnkronos Voi cambiate idea dalla sera alla mattina..state sereni dice renzi.ha già rottamato Conte.. prossimo pas… - roby81juve : Ho capito una cosa di questa crisi di governo. Mia nonna avrebbe amministrato meglio i soldi a disposizione nelle c… - Salvato00506710 : RT @DanieleDragone1: Conte si dimette? L'Italia oggi in festa? State Sereni non si va al Voto a luglio c'è il semestre Bianco ed il preside… - sedoardo74 : RT @DanieleDragone1: Conte si dimette? L'Italia oggi in festa? State Sereni non si va al Voto a luglio c'è il semestre Bianco ed il preside… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Sereni Governo: Sereni, 'bene Zingaretti, incarico a Conte per superare presto crisi' Fortune Italia Governo: Sereni, 'bene Zingaretti, incarico a Conte per superare presto crisi'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - “La relazione del segretario Zingaretti alla Direzione del Pd è stata chiara e netta, coerente con la posizione che il nostro partito ha tenuto in tutto questo periodo". Co ...

Crisi di governo e dimissioni Conte. Scoglio Renzi, se salta tutto ipotesi Cartabia o Patuanelli

Ci mette del suo e ne tenta molte, Giuseppe Conte per mettere in forse quel “ter” che gli permetterebbe di tornare a Palazzo Chigi. L’ultimo tentativo di auto-affondamento ...

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - “La relazione del segretario Zingaretti alla Direzione del Pd è stata chiara e netta, coerente con la posizione che il nostro partito ha tenuto in tutto questo periodo". Co ...Ci mette del suo e ne tenta molte, Giuseppe Conte per mettere in forse quel “ter” che gli permetterebbe di tornare a Palazzo Chigi. L’ultimo tentativo di auto-affondamento ...