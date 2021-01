**Governo: Iv ribadisce 'no veti', ma tensioni con Pd e M5S** (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. Adnkronos) - Bellanova e Di Maio? Una dichiarazione uscita male. Boschi e Gentiloni? Boschi ha risposto a una domanda. Ambienti di Iv smentiscono il tentativo di 'destabilizzare', come accusano i dem. Ed insieme quello di dividere i 5Stelle e Giuseppe Conte avanzando il nome di Luigi Di Maio. "Renzi è tornato allo stesso atteggiamento che ha portato a una crisi irresponsabile", attaccano i grillini. La giornata, dopo che il Pd con Nicola Zingaretti aveva sgombrato il tavolo dal veto a Iv (pur mantenendo dubbi sulla affidabilità dei renziani), si chiude con nuove tensioni tra gli ex-alleati del Conte 2. Da Iv dicono che la posizione resta la stessa: né veti né pregiudizi, al centro i contenuti. E di temi ha parlato anche Renzi in un video su Fb in cui però non ha mancato di stigmatizzare la ricerca dei 'costruttori' definendo un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. Adnkronos) - Bellanova e Di Maio? Una dichiarazione uscita male. Boschi e Gentiloni? Boschi ha risposto a una domanda. Ambienti di Iv smentiscono il tentativo di 'destabilizzare', come accusano i dem. Ed insieme quello di dividere i 5Stelle e Giuseppe Conte avanzando il nome di Luigi Di Maio. "Renzi è tornato allo stesso atteggiamento che ha portato a una crisi irresponsabile", attaccano i grillini. La giornata, dopo che il Pd con Nicola Zingaretti aveva sgombrato il tavolo dal veto a Iv (pur mantenendo dubbi sulla affidabilità dei renziani), si chiude con nuovetra gli ex-alleati del Conte 2. Da Iv dicono che la posizione resta la stessa: néné pregiudizi, al centro i contenuti. E di temi ha parlato anche Renzi in un video su Fb in cui però non ha mancato di stigmatizzare la ricerca dei 'costruttori' definendo un ...

