Governo, diretta crisi. Zingaretti: 'Pd per incarico a Conte'. Iv: 'Non c'è solo lui. Di Maio? No veti'. Consultazioni al via con Casellati ... (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non discutiamo gli uomini , discutiamo prima dell'impianto programmatico', ha detto la presidente di Iv ed ex ministro Teresa Bellanova a Tgcom24. 15.16 - Taverna: trovare soluzione ma non a tutti i ... Leggi su ilgazzettino (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non discutiamo gli uomini , discutiamo prima dell'impianto programmatico', ha detto la presidente di Iv ed ex ministro Teresa Bellanova a Tgcom24. 15.16 - Taverna: trovare soluzione ma non a tutti i ...

mattino5 : All'orizzonte un terzo governo #Conte? 'Spettacolo tristissimo per il paese' In diretta a #Mattino5 @M_Fedriga - repubblica : Il presidente del Consiglio ha lasciato il Palazzo del Quirinale dove ha consegnato le sue dimissioni nelle mani de… - fattoquotidiano : Governo, al via le consultazioni al Quirinale dopo le dimissioni di Conte: attesi Casellati e Fico. Segui la dirett… - ve10ve : RT @repubblica: Al via le consultazioni di Mattarella per la formazione del nuovo governo. La presidente del Senato Elisabetta Casellati è… - itsjustgaia : RT @fagentile92: Vorrei che uno giorno, in televisione, in diretta dal governo, nel mezzo di una pandemia, uscisse fuori la scritta: 'ITALI… -