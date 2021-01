Governo, Conte: «Ora governo di salvezza nazionale». L'apertura a Renzi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) E? cominciato poco dopo la mezza il giorno più lungo di Giuseppe Conte. Lasciato il Quirinale, dove nelle mani di Sergio Mattarella aveva rassegnato le dimissioni, l?ormai ex... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 27 gennaio 2021) E? cominciato poco dopo la mezza il giorno più lungo di Giuseppe. Lasciato il Quirinale, dove nelle mani di Sergio Mattarella aveva rassegnato le dimissioni, l?ormai ex...

borghi_claudio : hahahahaha conte che mette il post su facebook per dire che ci vuole il governo per fare la RIFORMA DELLA LEGGE ELE… - ladyonorato : Noi diciamo da mesi che il governo Conte è responsabile per le migliaia di vittime. Ora spuntano i verbali del CTS… - riotta : Non è in gioco la testa di Conte ma la nostra, o l'Italia cambia o declina - Manu83057434 : RT @Agenzia_Ansa: E' stato annullato per la crisi di #governo lo special address previsto per domani mattina alle 11 del premier @GiuseppeC… - Maria31420 : RT @AnnalisaChirico: Mentre i partiti si baloccano su strampalati connubi parlamentari, il FMI ci dice che quest’anno l’Italia crescerà, se… -