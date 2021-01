FUJIFILM GFX 100S: la medio formato compatta e che prezzo! (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Con FUJIFILM GFX 100S viene segnata un’altra tappa storica in questo bel progetto cominciato qualche anno. La nuova mirrorless medio formato è compatta quasi come un Full Frame e soprattutto costa come una Full Frame Prendendo ispirazione da GFX 100, pioniera di un nuovo approccio allo scatto basato sul coniugare il Large Format con mobilità e portabilità, GFX 100S supera i confini di ciò che è possibile ottenere nella realizzazione di immagini di grande formato ed è la fotocamera studiata ad hoc per fornire ai creativi l’opportunità di acquisire immagini di altissima qualità, fuori da uno studio, in contesti diversi e dinamici. La coraggiosa sfida di non sacrificare la qualità, a favore di comodità e portabilità, ha permesso a FUJIFILM di creare ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ConGFXviene segnata un’altra tappa storica in questo bel progetto cominciato qualche anno. La nuova mirrorlessquasi come un Full Frame e soprattutto costa come una Full Frame Prendendo ispirazione da GFX 100, pioniera di un nuovo approccio allo scatto basato sul coniugare il Large Format con mobilità e portabilità, GFXsupera i confini di ciò che è possibile ottenere nella realizzazione di immagini di grandeed è la fotocamera studiata ad hoc per fornire ai creativi l’opportunità di acquisire immagini di altissima qualità, fuori da uno studio, in contesti diversi e dinamici. La coraggiosa sfida di non sacrificare la qualità, a favore di comodità e portabilità, ha permesso adi creare ...

LaStampaTech : L’azienda giapponese lancia una nuova versione leggera e compatta della sua mirrorless da 100 Megapixel. Presentata… - francesco_frenk : Alla fine Fujifilm ce l'ha fatta: ha messo la qualità del medio formato in un corpo full frame. Ecco la nuova Fujif… - TidingsBlog : Nuovo Articolo: Prime Novità Fujifilm 2021https://ift.tt/3oryTgu Articolo, Eventi, News, evento, fotocamera per blo… - foto_nerd : Fujifilm GFX 100S è finalmente qui: 102 megapixel. video in 4K e stabilizzatore 5 assi in un corpo più compatto, le… - tecnomagazineit : Irix 45mm f/1.4 GFX è l'obiettivo per le medio formato Fujifilm -

Ultime Notizie dalla rete : FUJIFILM GFX Fujifilm GFX 100S: la nuova piccola medio formato • Tech Princess Tech Princess FUJIFILM GFX 100S: la medio formato compatta e che prezzo!

Ecco la nuova Fujifilm GFX 100S, una mirrorless medio formato compatta e soprattutto al costo di una normale top di gamma Full Frame.

Fujifilm X-E4: la tradizione si rinnova con 26,1 megapixel. Eccola in anteprima

La nuova Fujifilm X-E4 non stravolge il design della famiglia, tanto caro agli appassionati del marchio, anzi lo porta all'estremo con linee ancora più tese ed essenziali. Il più recente sensore X-Tra ...

Ecco la nuova Fujifilm GFX 100S, una mirrorless medio formato compatta e soprattutto al costo di una normale top di gamma Full Frame.La nuova Fujifilm X-E4 non stravolge il design della famiglia, tanto caro agli appassionati del marchio, anzi lo porta all'estremo con linee ancora più tese ed essenziali. Il più recente sensore X-Tra ...