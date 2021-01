Fiorentina | Kokorin si presenta | “Voglio cancellare gli errori del passato e portare vittorie”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)ha iniziato ufficialmente la nuova avventura con la maglia della. L'attaccante russo si èto ai nuovi tifosi: "Grazie al direttore e alla squadra. Sono felice di essere qui con tutti voi e di essere della. Spero di poter dimostrare al più presto le mie qualità e ditantegrazie ai miei gol. Sono consapevole di essere arrivato in una squadra con grande storia. Credo di poter apun bel contributo alla. Con le mie qualità spero di potergliche ho fatto in, mi hanno aiutato molti allenatori italiani come Capello e Mancini che mi hanno allenato in".caption id="attachment 162391" ...