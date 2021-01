Familiari di una paziente ricoverata alla SUAP donano una stampante e un tablet all’SPS di Bisaccia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIdi un, Maria Lucia Di Cairano, che è statanella(Speciale Unità di Accoglienza Permanente per le persone in Stato Vegetativo e di Minima Coscienza) presso l’SPS di, hanno voluto donare unae unda destinare all’Unita’ Operativa, in segno di ringraziamento ai medici e agli operatori della struttura, per l’assistenza sanitaria e il sostegno dedicato al. In considerazione dell’estrema fragilità dei pazienti trattatati, la, unica struttura presente in provincia di Avellino, rappresenta un servizio fondamentale per i propri assistiti, in alcuni casi di accompagnamento al fine vita, e per le famiglie che vengono supportate, sia ...