Diffidati Atalanta-Lazio Coppa Italia, giocatori a rischio squalifica in vista delle semifinali (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Atalanta-Lazio è una sfida in programma per i quarti di finale di Coppa Italia 2020/2021 e in palio c’è il pass per le semifinali. In caso di ulteriore ammonizione per uno dei giocatori Diffidati però, andrebbe a scattare la squalifica nel match di andata che la vincitrice giocherà contro una tra Napoli e Spezia. Andiamo a vedere la situazione per questa sfida: tra gli orobici c’è Ilicic in diffida, nessun giocatore invece per i biancocelesti. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 gennaio 2021)è una sfida in programma per i quarti di finale di2020/2021 e in palio c’è il pass per le. In caso di ulteriore ammonizione per uno deiperò, andrebbe a scattare lanel match di andata che la vincitrice giocherà contro una tra Napoli e Spezia. Andiamo a vedere la situazione per questa sfida: tra gli orobici c’è Ilicic in diffida, nessun giocatore invece per i biancocelesti. SportFace.

Atalanta-Lazio è una sfida in programma per i quarti di finale di Coppa Italia 2020/2021 e in palio c’è il pass per le semifinali. In caso di ulteriore ammonizione per uno dei giocatori diffidati però ...

Lazio impegno con il Sassuolo, Il Messaggero: "L'amuleto Ciro per correre in Champions"

In attacco nessun dubbio: assieme a Immobile ci sarà Caicedo. Per la sfida al Sassuolo ci saranno delle novità, ma non riguarderanno Lulic, che nonostante il suo ritorno non partirà da titolare. In… L ...

In attacco nessun dubbio: assieme a Immobile ci sarà Caicedo. Per la sfida al Sassuolo ci saranno delle novità, ma non riguarderanno Lulic, che nonostante il suo ritorno non partirà da titolare.