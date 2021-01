Death Stranding potrebbe ricevere un upgrade per PS5 e nuovi contenuti per la storia

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)otteneredellae un possibileper PS5 secondorumor che provengono da una fonte attendibile. Navtra ha condiviso in modo accurato informazioni relative alle esclusive PlayStation, come l'annuncio di Final Fantasy XVI al PS5 Games Showcase. L'utente ha anche condiviso alcune fughe di notizie su Final Fantasy VII Remake e altri progetti di Square Enix in passato. Anche le indiscrezioni suprovengono da Navtra. "Se siete interessati ama non l'avete ancora giocato,valere la pena aspettare un po'", ha detto l'utente su ResetERA. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Death Stranding

Death Stranding potrebbe ottenere nuovi contenuti della storia e un possibile upgrade per PS5 secondo nuovi rumor che provengono da una fonte attendibile. Navtra ha condiviso in modo accurato informaz ...Sebbene Kojima Productions non abbia mai fornito notizie ufficiali in merito, Death Stranding potrebbe ricevere nuovi contenuti per la storia quando verrà pubblicato il tanto desiderato upgrade del ...