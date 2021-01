Blitz nell’appartamento della citofonata di Salvini: due arresti proprio per spaccio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Bologna, 27 gen – In manette per spaccio i genitori del ragazzo della celebre citofonata di Salvini di un anno fa durante la campagna per le Regionali a Bologna. Il leader della Lega all’epoca finì nella bufera per aver chiesto “Scusi, a casa sua si spaccia?” al citofono di un palazzo nel rione del Pilastro. Gesto che aveva scatenato l’indignazione delle anime belle. esulta sui social: “Blitz anti-droga a Bologna. Il tempo è galantuomo. La droga fa male”. Arrestati per spaccio i genitori del ragazzo della citofonata di Salvini a Bologna Oggi infatti il Resto del Carlino riporta la notizia dell’arresto per spaccio dei genitori dell’allora 17 enne (oggi maggiorenne) che esattamente un anno fa aveva ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Bologna, 27 gen – In manette peri genitori del ragazzocelebredidi un anno fa durante la campagna per le Regionali a Bologna. Il leaderLega all’epoca finì nella bufera per aver chiesto “Scusi, a casa sua si spaccia?” al citofono di un palazzo nel rione del Pilastro. Gesto che aveva scatenato l’indignazione delle anime belle. esulta sui social: “anti-droga a Bologna. Il tempo è galantuomo. La droga fa male”. Arrestati peri genitori del ragazzodia Bologna Oggi infatti il Resto del Carlino riporta la notizia dell’arresto perdei genitori dell’allora 17 enne (oggi maggiorenne) che esattamente un anno fa aveva ...

