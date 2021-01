Autostrade | esenzioni presa in giro | pagate i danni

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Quando leggo della richiesta didei pedaggi autostradali mi salgono i battiti del cuore e vorrei urlare la mia rabbia contro tutto e tutti . Non ce la faccio proprio a stare calmo davanti all'...

L’esenzione è lo specchietto per le allodole, lo strumento utilizzato dai concessionari autostradali per sviare da problemi giganteschi che abbiamo vissuto e che vivremo anche in futuro. Danni enorme ...Ma non basta. La misura, entrata in vigore alla mezzanotte di mercoledì 27 gennaio, però sarebbe da estendere in primis sulla A26 almeno tra Ovada e Masone, con una corredata riduzione delle tariffe t ...