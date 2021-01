Atalanta in semifinale di Coppa Italia, Lazio piegata 3 - 2 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) BERGAMO - L'Atalanta vola in semifinale di Coppa Italia prendendosi la rivincita sulla Lazio. Al Gewiss Stadium l'epilogo è diverso dalla finale del 2019, quando si imposero i biancocelesti per 2 - 0. ... Leggi su gazzettadiparma (Di mercoledì 27 gennaio 2021) BERGAMO - L'vola indiprendendosi la rivincita sulla. Al Gewiss Stadium l'epilogo è diverso dalla finale del 2019, quando si imposero i biancocelesti per 2 - 0. ...

SerieA : Obiettivo centrato: 3?? gol e l'@Atalanta_BC va in semifinale! ?? ?? #CoppaItalia #WeAreCalcio - SkySport : ATALANTA-LAZIO 3-2 Risultato finale ? ? #Djimsiti (7’) ? #Muriqi (17’) ? #Acerbi (34’) ? #Malinovskyi (37’) ?… - Agenzia_Ansa : #CoppaItalia Atalanta batte Lazio 3-2 FOTO e vola in semifinale #ANSA #atalantalazio - Andrea75987735 : GRANDE ATALANTA CHE BATTE LA LAZIO 3 A 2 E VOLA IN SEMIFINALE - milansette : Coppa Italia: 3-2 alla Lazio, Atalanta in semifinale -