Torvaianica Prima tenta di disfarsi della droga | poi aggredisce i Carabinieri | in manette 44enne

I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 44enne originario di Roma con le accuse di resistenza a pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel tardo pomeriggio di ieri, nel corso di uno dei quotidiani servizi perlustrativi finalizzati alla prevenzione dei reati svolto nella zona litoranea, i Carabinieri della Stazione di Torvajanica hanno notato la presenza di un uomo, già noto alle forze dell'ordine, che, stando a bordo della propria macchina, cedeva un involucro ad un altro soggetto. Alla vista dei militari, l'acquirente si dileguava a piedi mentre il 44enne, con una manovra repentina, ha tentato di investire i Carabinieri per poi darsi alla fuga.

Il "fatal pediluvio" che accese la politica: i misteri della morte di Wilma Montesi

Nel 1953 la ventunenne Wilma Montesi venne trovata morta sulla spiaggia di Torvaianica: la polizia pensò a una tragedia, ma scoppiò lo scandalo politico.

