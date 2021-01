PS5 ora può contare su un sito completo e dettagliato dedicato alla retrocompatibilità (Di martedì 26 gennaio 2021) Nato dagli sforzi di Liabe Brave e altri utenti del forum di ResetEra, Backwards-Compatible è un sito tutto nuovo destinato a diventare un punto di riferimento, data la sua alta specializzazione. Attualmente, nel database del sito sono già presenti 577 giochi PlayStation 4, testati di modo da indicare le performance rilevate dai singoli giochi sui diversi sistemi PlayStation attualmente in circolazione, ovvero PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e PlayStation 5. Tra i dati consultabili abbiamo, ad esempio, risoluzione video e framerate, nonché segnalazioni particolari, bug o glitches: ad esempio scopriamo che Ghost of Tsushima gira a 60 fps fissi su PS5, o che Fallout 4 è funestato da "occasionali glitch in cima allo schermo". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 26 gennaio 2021) Nato dagli sforzi di Liabe Brave e altri utenti del forum di ResetEra, Backwards-Compatible è untutto nuovo destinato a diventare un punto di riferimento, data la sua alta specializzazione. Attualmente, nel database delsono già presenti 577 giochi PlayStation 4, testati di modo da indicare le performance rilevate dai singoli giochi sui diversi sistemi PlayStation attualmente in circolazione, ovvero PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e PlayStation 5. Tra i dati consultabili abbiamo, ad esempio, risoluzione video e framerate, nonché segnalazioni particolari, bug o glitches: ad esempio scopriamo che Ghost of Tsushima gira a 60 fps fissi su PS5, o che Fallout 4 è funestato da "occasionali glitch in cima allo schermo". Leggi altro...

tech_gamingit : A quanto pare sulla confezione del controller Xbox Series di The Medium inviato ai creatori di contenuti ci sono in… - oOShinobi777Oo : A quanto pare sulla confezione del controller Xbox Series di The Medium inviato ai creatori di contenuti ci sono in… - tmb666 : La cosa più incredibile è che ho la #PS5 da metà dicembre, ma tutt'oggi le cuffie #Pulse3D non riesco a comprarle m… - biIIyspleen : ho praticamente rivenduto tuttaa roba comprata col bonus di Renzie ora posso comprare un'altra ps5 a bianca, grandioso - GAMERSLUCKY3 : La Residenza, Terzo e ultimo episodio di #SecretsoftheMaw DLC di #LittleNightmares giocato su #PS5 Disponibile ora -