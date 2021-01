Ospedale in Fiera: via gli ultimi 3 pazienti Lorini: «I sacrifici hanno dato risultati» (Di martedì 26 gennaio 2021) Il direttore del Dipartimento Area critica dell’Ospedale Papa Giovanni, ospite di Bergamo Tv: «Se riusciremo ad arrivare al primo di marzo nella normalità, la Fiera potrà tornare a fare il suo mestiere». Leggi su ecodibergamo (Di martedì 26 gennaio 2021) Il direttore del Dipartimento Area critica dell’Papa Giovanni, ospite di Bergamo Tv: «Se riusciremo ad arrivare al primo di marzo nella normalità, lapotrà tornare a fare il suo mestiere».

