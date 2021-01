Neanche un mese di Letizia Moratti e già ci manca Giulio Gallera (Di martedì 26 gennaio 2021) La Lombardia è nel caos e non è una notizia. Sembra ormai che da un anno a questa parte ogni settimana debba essere scandita da un nuovo dossier, stavolta tocca agli strascichi della vicenda sul calcolo dell’indice Rt, che ha costretto la regione a una settimana di zona rossa ingiustificata. Al Pirellone sta andando in scena la solita dinamica dello scaricabarile, con la giunta Fontana che in un tentativo disperato, dopo aver prima dato la colpa al governo e aver poi detto che probabilmente nessuno è colpevole, ora se la prende con l’algoritmo stesso, strizzando anche l’occhio al complottismo quando lo definisce uno strumento “segreto che hanno e usano solo a Roma”. Fatto sta che il polverone che si è alzato non sembra destinato a rientrare nel breve termine, visto che ora anche diversi sindaci lombardi hanno alzato la voce contro la giunta di centrodestra regionale e l’assessore alla ... Leggi su wired (Di martedì 26 gennaio 2021) La Lombardia è nel caos e non è una notizia. Sembra ormai che da un anno a questa parte ogni settimana debba essere scandita da un nuovo dossier, stavolta tocca agli strascichi della vicenda sul calcolo dell’indice Rt, che ha costretto la regione a una settimana di zona rossa ingiustificata. Al Pirellone sta andando in scena la solita dinamica dello scaricabarile, con la giunta Fontana che in un tentativo disperato, dopo aver prima dato la colpa al governo e aver poi detto che probabilmente nessuno è colpevole, ora se la prende con l’algoritmo stesso, strizzando anche l’occhio al complottismo quando lo definisce uno strumento “segreto che hanno e usano solo a Roma”. Fatto sta che il polverone che si è alzato non sembra destinato a rientrare nel breve termine, visto che ora anche diversi sindaci lombardi hanno alzato la voce contro la giunta di centrodestra regionale e l’assessore alla ...

matteosalvinimi : Bisogna aspettare un vice-ministro a Domenica In per scoprire che il governo è in ritardo di settimane sul piano va… - 30mirella51 : RT @matteosalvinimi: Bisogna aspettare un vice-ministro a Domenica In per scoprire che il governo è in ritardo di settimane sul piano vacci… - verginescriba : Questo mese ho speso soldi che neanche avevo, fermatemi - auroraclm : Proposta di lavoro: 'Ti facciamo fare uno stage di 6 mesi a 450 euro al mese, poi si vedrà' Con 450 euro non mi ci pago neanche l'affitto... - cleop4nda : @xCaaarlaa Con l’unica differenza che Pier e Zelletta si sono sempre protetti tra di loro e Tommy e Zelletta fino a… -

Ultime Notizie dalla rete : Neanche mese Neanche un mese di Letizia Moratti e già ci manca Giulio Gallera Wired.it Neanche un mese di Letizia Moratti e già ci manca Giulio Gallera

Prima la proposta di distribuzione dei vaccini in base al Pil territoriale, poi lo scaricabarile sul governo sull'indice Rt errato. Quali altre sorprese ci riserverà l'ex sindaca nei prossimi giorni?

Toro, solo 2 vittorie, neanche una in casa: i numeri dei granata

Dalla zona Europa al rischio retrocessione, da Mazzarri a Nicola passando per Longo e Giampaolo: nel giro dodici mesi è cambiato tutto in casa Toro.

Prima la proposta di distribuzione dei vaccini in base al Pil territoriale, poi lo scaricabarile sul governo sull'indice Rt errato. Quali altre sorprese ci riserverà l'ex sindaca nei prossimi giorni?Dalla zona Europa al rischio retrocessione, da Mazzarri a Nicola passando per Longo e Giampaolo: nel giro dodici mesi è cambiato tutto in casa Toro.