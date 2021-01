Musumeci | “Ridurre mobilità e contatto”

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 26 gennaio 2021), presidente della Regione Sicilia, non usa mezzi termini sulla sua intenzione di usare la linea durissima per arginare il contagio. “Devo difendere la vita della mia gente, quelle messe in atto non sono misure estreme. Solo chi non è mai stato in un reparto di Rianimazione non può capire cosa significa dichiarare la Sicilia zona rossa. Chi ha avuto il Covid a una certa età non ne esce facilmente, e siccome il virus cammina con noi, bisognalae il”. Così si è espresso il presidente della Regione Sicilia, Nello, questa mattina, al Municipio di Palazzolo Acreide. Lì, in quel municipio, da giorni, i ristoratori hanno occupato l’aula consiliare per dar voce alle loro problematiche.non ha tardato a ringraziare i ristoratori per la ...