Kaze and the Wild Masks arriva il 26 marzo 2021

(Di martedì 26 gennaio 2021)and the, il platform ispirato ai classici degli anni ’90, uscirà il 26sia in versione fisica che digitale. Il gioco uscirà su Nintendo Switch, PS4™, Xbox One, Steam e Google Stadia. Durante le fasi iniziali di sviluppo,and theaveva già ricevuto un’evidente approvazione, sia dai giocatori che dalla stampa specializzata. L’anno scorso la versione demo su Xbox One e la beta su Steam sono state inondate di consensi da riviste importanti e fan del genere. Entrambe le versioni hanno ricevuto recensioni positive, e la demo su Xbox One ha ottenuto una valutazione di 4,6 su 5. La visione di PixelHiveand theè sviluppato dallo studio indipendente ...

Ultime Notizie dalla rete : Kaze and

Everyeye Videogiochi

PixelHive quest'oggi è lieta di annunciare la data di uscita e le piattaforme del nuovo platform Kaze and the Wild Masks. Kaze and the Wild Masks è ...Ancora polemiche sui doppiaggi europei di Soul: in tanti chiedono che Joe venga ridoppiato nei Paesi in cui è stato interpretato da attori bianchi ...