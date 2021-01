Il Pd non cambia idea: Conte premier e maggioranza più ampia (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - Dalle forze di maggioranza presenti questa mattina al tavolo del Consiglio dei Ministri arriva il segnale di una compattezza attorno alla figura del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il premier è salito al Quirinale per dimettersi, dopo averlo annunciato alla squadra di governo. La palla, ora, è nel campo del Capo dello Stato che dovrà decidere se dare un nuovo incarico a Conte o tentare altre strade. Durante il Consiglio dei ministri, il capodelegazione del Pd, Dario Franceschini, ha rivendicato il buon lavoro fatto dal governo anche in virtù dei risultati ottenuto contro una pandemia che ha condizionato il cammino della legislatura. Ora, dice Franceschini, è possibile "pensare a questa maggioranza anche in prospettiva, come un'area di forze riformiste alleate non solo temporaneamente". ... Leggi su agi (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - Dalle forze dipresenti questa mattina al tavolo del Consiglio dei Ministri arriva il segnale di una compattezza attorno alla figura del presidente del Consiglio, Giuseppe. Ilè salito al Quirinale per dimettersi, dopo averlo annunciato alla squadra di governo. La palla, ora, è nel campo del Capo dello Stato che dovrà decidere se dare un nuovo incarico ao tentare altre strade. Durante il Consiglio dei ministri, il capodelegazione del Pd, Dario Franceschini, ha rivendicato il buon lavoro fatto dal governo anche in virtù dei risultati ottenuto contro una pandemia che ha condizionato il cammino della legislatura. Ora, dice Franceschini, è possibile "pensare a questaanche in prospettiva, come un'area di forze riformiste alleate non solo temporaneamente". ...

riotta : Non è in gioco la testa di Conte ma la nostra, o l'Italia cambia o declina - marcofurfaro : La cosa più impressionante è vedere lo iato tra la cd classe dirigente (per cui va bene tutto, compresi i governi c… - matteosalvinimi : #Salvini: Disgustosa la compravendita di senatori. Ormai c'è il #SenatoreIkea: monti e smonti a seconda delle esige… - giacomotesio : @alkampfer @Clodo76 @iscele1965 @Gigi_Piada75 @faffa42 @fabiochiusi @lracrr @ORARiccardo Infatti l'informatica camb… - AryaSeven7 : @serena46000066 E allora si cambia. Prova il cinema. Un consiglio. Perché ci son passata. Se stai male non seguire… -

Ultime Notizie dalla rete : non cambia Il Pd non cambia idea: Conte premier e maggioranza più ampia AGI - Agenzia Giornalistica Italia Gattuso cambia ed "emula" Sarri. De Laurentiis pensa a Italiano e De Zerbi per il futuro

Gennaro Gattuso è pronto a tornare all'antico, De Laurentiis per il futuro pensa a due giovani allenatori 'rampanti'.

L’ufficio non è morto ma nell’era post-office gli spazi di lavoro saranno su misura

La pandemia ha cambiato la stessa idea di produttività legato a uno spazio fisico. Ma anche il paradigma degli ambienti di lavoro. Che da statici devono diventare fluidi, fino ad adattarsi al caratter ...

Gennaro Gattuso è pronto a tornare all'antico, De Laurentiis per il futuro pensa a due giovani allenatori 'rampanti'.La pandemia ha cambiato la stessa idea di produttività legato a uno spazio fisico. Ma anche il paradigma degli ambienti di lavoro. Che da statici devono diventare fluidi, fino ad adattarsi al caratter ...