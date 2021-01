Il fidanzato di Roberta | trovata morta in un burrone | Si è data fuoco da sola dopo lite

(Di martedì 26 gennaio 2021) “unasi ècon una bottiglia di benzina”. A dirlo agli investigatori Pietro Morreale, il 19enne arrestato per l’omicidio della fidanzata,Siragusa di 17 anni, risenza vita in una Caccamo (Palermo). “A seguito dell’evento - scrive il pm nel provvedimento di fermo - l’indagato tentava dapprima di spegnere le fiamme e soccorrere la fidanzata ma poi sveniva. Ancora sotto choc abbandonava il cadavere nel luogo del rinvenimento e faceva ritorno a casa dove attendeva il risveglio dei genitori ai quali forniva la versione dei fatti”. Leggi anche... La mamma diSiragusa: "Pietro sempre da noi. Mi chiedo se ho nutrito l'assassino"

repubblica : 'Così ha ucciso Roberta', un video incastra il fidanzato - infoitinterno : L’omicidio di Caccamo, il fidanzato: “Roberta si è data fuoco e si è buttata” - infoitinterno : Omicidio Roberta Siragusa, spunta un video: «L'auto del fidanzato Pietro Morreale più volte nel luogo del ritrovame… - infoitinterno : Omicidio Roberta Siragusa, in un video l'auto del fidanzato Pietro più volte nel luogo del ritrovamento del corpo - infoitinterno : Omicidio di Roberta Siragusa, spunta un complice del fidanzato: l’ipotesi degli inquirenti -

Ultime Notizie dalla rete : fidanzato Roberta

Palermo, 26 gen. (Adnkronos) – Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni arrestato per l’omicidio della fidanzata, Roberta Siragusa di 17 anni, la mattina di domenica ha detto alla madre della giovane di ...L'uomo, di volta in volta, dopo aver venduto la dose, ritornava all’interno della propria auto, parcheggiata a pochi metri dal luogo dello spaccio L'articolo Spaccia in auto con la moglie e i figli di ...