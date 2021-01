Governo, ecco cosa succede con le dimissioni di Conte (Di martedì 26 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che consegnerà le sue dimissioni durante il Consiglio dei Ministri del 26 gennaio. Al termine dovrebbe dirigersi al Quirinale per consegnarle a Sergio Mattarella. Sarà del Capo dello Stato il compito di dare il via ad una serie di passaggi istituzionali, alla fine dei quali potrebbero realizzarsi diversi scenari. Governo, cosa succede con le dimissioni di Conte: le consultazioni di Mattarella Dopo le dimissioni del primo ministro il Presidente della Repubblica dovrà valutare il difficile quadro politico e decidere come procedere. Le consultazioni con i gruppi parlamentari potrebbero iniziare, ipotizza il Corriere della Sera, mercoledì pomeriggio, giornata nella quale ... Leggi su improntaunika (Di martedì 26 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il presidente del Consiglio Giuseppeha annunciato che consegnerà le suedurante il Consiglio dei Ministri del 26 gennaio. Al termine dovrebbe dirigersi al Quirinale per consegnarle a Sergio Mattarella. Sarà del Capo dello Stato il compito di dare il via ad una serie di passaggi istituzionali, alla fine dei quali potrebbero realizzarsi diversi scenari.con ledi: le consultazioni di Mattarella Dopo ledel primo ministro il Presidente della Repubblica dovrà valutare il difficile quadro politico e decidere come procedere. Le consultazioni con i gruppi parlamentari potrebbero iniziare, ipotizza il Corriere della Sera, mercoledì pomeriggio, giornata nella quale ...

