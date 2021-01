Giarrusso (Gruppo Misto) a iNews24: “Rimuovere Conte è tra gli obiettivi di qualcuno” (Di martedì 26 gennaio 2021) Il senatore del Gruppo Misto ed ex M5s, Mario Michele Giarrusso, non si sbilancia sui possibili scenari dopo le dimissioni di questa mattina del premier Conte: “Con un azzeramento delle posizioni di governo è possibile allargare la maggioranza”. Rispetto ai numeri in parlamento e all’aggravarsi della crisi non ha dubbi: “qualcuno ha fatto male i L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Il senatore deled ex M5s, Mario Michele, non si sbilancia sui possibili scenari dopo le dimissioni di questa mattina del premier: “Con un azzeramento delle posizioni di governo è possibile allargare la maggioranza”. Rispetto ai numeri in parlamento e all’aggravarsi della crisi non ha dubbi: “ha fatto male i L'articolo proviene da Inews.it.

maANDmo : @Ariachetira con Giarrusso altro attacco inammissibile di gruppo (con “Il Fatto” stamattina) a @gaiatortora che ha… - m_spagna : RT @LiaColombo1: @m_spagna Lo so. Ma come vedi, è stato equivocato. Pochi ricordano che c'è l'altro Giarrusso. Bastava scrivere Mario Giarr… - LiaColombo1 : @m_spagna Lo so. Ma come vedi, è stato equivocato. Pochi ricordano che c'è l'altro Giarrusso. Bastava scrivere Mari… - MarckM91 : @DinoGiarrusso @GiuseppeConteIT È del Gruppo Misto Giarrusso - PaolaTacconi : RT @Virus1979C: 'Cosa farò in Aula? La cosa giusta. Lo saprete dopo', dice all'Adnkronos il senatore del gruppo Misto Mario Michele Giarrus… -

Ultime Notizie dalla rete : Giarrusso Gruppo Giarrusso (Gruppo Misto) a iNews24: “Rimuovere Conte è tra gli obiettivi di qualcuno” Inews24 Crisi di governo: mezzo Pd inizia a dubitare di Conte. Tabacci: serve un governo nuovo

Una parte del Nazareno non è più così coesa nella linea di difesa a oltranza del presidente del consiglio. Il leader del Centro democratico ieri a Palazzo Chigi: ma la trattativa non decolla come si s ...

Buccarella e Giarrusso, Ciampolillo e Di Marzio. Prima cacciati dal M5s e ora indispensabili

Come nasce il gruppo dei Cinque stelle allontanati per indegnità e derisi che adesso rientrano da salvatori della patria ...

Una parte del Nazareno non è più così coesa nella linea di difesa a oltranza del presidente del consiglio. Il leader del Centro democratico ieri a Palazzo Chigi: ma la trattativa non decolla come si s ...Come nasce il gruppo dei Cinque stelle allontanati per indegnità e derisi che adesso rientrano da salvatori della patria ...