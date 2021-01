GF vip 5 | rivelata una finalista e la data della finale ma e ancora polemica per il televoto

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 26 gennaio 2021) Il GF vip 5 in corso ha la sua prima, Dayane Mello e la, 1 marzo 2021, così come stabilito dalla nuova puntata del reality,si all’insegna dei colpi di scena più disparati. Naturalmente, le novità del reality dei vip ora scatenano non poche polemiche, sollevatesi soprattutto sui social. Come ormai risaputo in questi 34 appuntamenti la mobrasiliana Dayane Mello è rimasta nel gioco nonostante dai moltissimi commenti sembra non sia molto gradita al pubblico italiano che quindi si chiede come mai ha sempre superato i televoti che puntualmente spessissimo la vedevano trionfare. La domanda irrisolta è soprattutto quella di sapere se i voti provenienti dal Brasile sono stati eliminati dalla produzione Mediaset. Ricordiamo che sono validi solo i voti ...