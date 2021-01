Gattuso e tutti i retroscena: De Laurentiis abbia la forza di esonerarlo. La verità sul rinnovo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Rino Gattuso crede di aver fatto un lavoro con grande dignità alla guida del Napoli. Al netto di qualche speculazione mediatica da parte di chi il giorno prima è a Roma e il giorno dopo spara sentenze… telecomandate in tv: “Gattuso si dimetta, De Laurentiis licenzi Giuntoli e Pompilio”. Magari sono gli stessi che fino a qualche tempo fa insultavano De Laurentiis, ma questo è un altro paio di maniche. Il discorso è molto semplice: il numero uno del Napoli deve avere la forza di esonerare Gattuso, può farlo in dieci minuti, se non è soddisfatto basta fare un comunicato e procedere alla svolta. Non ci sono altre strade, basta metterci la faccia. Poi vedremo e capiremo se chi arriverà sarà in grado di portare il Napoli a vincere lo scudetto oppure chissà cosa, ma è giusto che De ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Rinocrede di aver fatto un lavoro con grande dignità alla guida del Napoli. Al netto di qualche speculazione mediatica da parte di chi il giorno prima è a Roma e il giorno dopo spara sentenze… telecomandate in tv: “si dimetta, Delicenzi Giuntoli e Pompilio”. Magari sono gli stessi che fino a qualche tempo fa insultavano De, ma questo è un altro paio di maniche. Il discorso è molto semplice: il numero uno del Napoli deve avere ladi esonerare, può farlo in dieci minuti, se non è soddisfatto basta fare un comunicato e procedere alla svolta. Non ci sono altre strade, basta metterci la faccia. Poi vedremo e capiremo se chi arriverà sarà in grado di portare il Napoli a vincere lo scudetto oppure chissà cosa, ma è giusto che De ...

