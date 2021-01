Crediti in sofferenza, le banche accelerano la vendita (Di martedì 26 gennaio 2021) Il sistema bancario accelera la vendita dei Crediti deteriorati per alleggerire i bilanci. Nell’ultimo trimestre e in particolare nel mese di dicembre il trend ha subito un nuovo sprint che ha portato a chiudere l’anno con 38 miliardi di euro di NPL ceduti. È quanto risulta dal report Market Watch NPL di Banca Ifis. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 gennaio 2021) Il sistema bancario accelera ladeideteriorati per alleggerire i bilanci. Nell’ultimo trimestre e in particolare nel mese di dicembre il trend ha subito un nuovo sprint che ha portato a chiudere l’anno con 38 miliardi di euro di NPL ceduti. È quanto risulta dal report Market Watch NPL di Banca Ifis. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

Secondo la 13° edizione del report Market Watch NPL di Banca Ifis potrebbero essere venduti €40 miliardi di NPL ceduti nel 2020. Tasso di default sale al 2,6%

