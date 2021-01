Coppa Italia: Inter batte Milan (2-1) e va in semifinale. Ibra espulso, tensione con Lukaku (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Inter semifinalista di Coppa Italia dopo aver battuto il Milan (2-1) in una partita ad alta tensione, durata ben 100 minuti. Ad attendere i nerazzurri la vincente tra Juve e Spezia. Rossoneri avanti al 31' con un gol di Ibrahimovic. Nella ripresa svedese espulso al 58' per doppia ammonizione. Pareggio su rigore di Lukaku al 70. E calcio di punizione vincente di Erikssen al 98 Leggi su firenzepost (Di mercoledì 27 gennaio 2021)semifinalista didopo aver battuto il(2-1) in una partita ad alta, durata ben 100 minuti. Ad attendere i nerazzurri la vincente tra Juve e Spezia. Rossoneri avanti al 31' con un gol dihimovic. Nella ripresa svedeseal 58' per doppia ammonizione. Pareggio su rigore dial 70. E calcio di punizione vincente di Erikssen al 98

