(Di martedì 26 gennaio 2021) In marzo le assemblee, la conclusione tra giugno e dicembre 2022. Possibile prolungamento del mandato per Scaglia. Il presidente: «Saremo tra le prime associazioni dopo Milano».

Confindustria : Nel processo di esecuzione dei progetti del #PNRR, serve coinvolgere le Parti sociali con un confronto strutturato… - webecodibergamo : Confindustria, avviato il processo di fusione con Lecco e Sondrio - alcinx : RT @Confindustria: Nel processo di esecuzione dei progetti del #PNRR, serve coinvolgere le Parti sociali con un confronto strutturato e con… - pamfermani : Dettaglio - MicheleDaCol : RT @Confindustria: Nel processo di esecuzione dei progetti del #PNRR, serve coinvolgere le Parti sociali con un confronto strutturato e con… -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria avviato

L'Eco di Bergamo

Il presidente di Confindustria Bergamo, Stefano Scaglia: "Il nostro è anche un messaggio chiaro e significativo alla politica. Il mondo dell’impresa offre un esempio di reazione, metodo, azione, corag ...I Piani di ripresa e resilienza che i paesi europei sono chiamati a predisporre per accedere alle risorse del programma Next Generation EU offrono un'occasione unica per rilanciare la crescita, orient ...