Compie 58 anni Jose Mourinho, è ancora il miglior allenatore al mondo? (Di martedì 26 gennaio 2021) Il celebre allenatore portoghese, Jose Mourinho, Compie oggi 58 anni: ecco tutte le curiosità sull’attuale manager del Tottenham Gli anni continuano a passare, ma Jose Mourinho cerca di essere sempre uno dei migliori al mondo. Nel corso degli anni la sua tradizione di vittorie si è affievolita con un ricambio generazionale. Oggi, 26 gennaio, il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 26 gennaio 2021) Il celebreportoghese,oggi 58: ecco tutte le curiosità sull’attuale manager del Tottenham Glicontinuano a passare, macerca di essere sempre uno deii al. Nel corso deglila sua tradizione di vittorie si è affievolita con un ricambio generazionale. Oggi, 26 gennaio, il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GoalItalia : 'Non sono il miglior allenatore del mondo, ma penso che nessuno sia meglio di me' ?? José #Mourinho, lo Special One… - SkySport : JOSÉ MOURINHO compie 58 anni. Auguri!? ?? «Sono ancora l'unico ad aver vinto in Inghilterra, Spagna e Italia. A chi… - Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno a Marco #Parolo! Compie oggi 3??6?? anni il centrocampista della Lazio nato a Gallarate, che in… - giuliaxhoran : ci rendiamo conto che fra pochi giorni Harry Styles compie 27 anni? no perché per me ha ancora 16 anni - GabboCaputo : RT @SkySport: JOSÉ MOURINHO compie 58 anni. Auguri!? ?? «Sono ancora l'unico ad aver vinto in Inghilterra, Spagna e Italia. A chi mi accusa… -