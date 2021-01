Coldiretti Campania, appello ai sindaci: Tagliare e prorogare la Tari alle imprese agrituristiche (Di martedì 26 gennaio 2021) L’emergenza covid sta mettendo a rischio il comparto agrituristico, a causa delle chiusure e dei vincoli legati alle misure di prevenzione. Coldiretti Campania lancia un appello ai sindaci di tutti i Comuni chiedendo di intervenire con la leva fiscale per alleviare le sofferenze. Per superare la crisi – sostiene Coldiretti – occorrono misure finanziarie in grado di sostenere la capacità economica e produttiva delle imprese. L’agricoltura è storicamente il settore a maggiore resilienza, ma occorre dare una mano per affrontare la tempesta, attraverso interventi pubblici che consentano alle imprese di ripartire. Coldiretti Campania chiede alle Amministrazioni Comunali di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 26 gennaio 2021) L’emergenza covid sta mettendo a rischio il comparto agrituristico, a causa delle chiusure e dei vincoli legatimisure di prevenzione.lancia unaidi tutti i Comuni chiedendo di intervenire con la leva fiscale perviare le sofferenze. Per superare la crisi – sostiene– occorrono misure finanziarie in grado di sostenere la capacità economica e produttiva delle. L’agricoltura è storicamente il settore a maggiore resilienza, ma occorre dare una mano per affrontare la tempesta, attraverso interventi pubblici che consentanodi ripartire.chiedeAmministrazioni Comunali di ...

