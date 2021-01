“C’è un assembramento al bar”, ma sono manichini. La provocazione di un ristoratore di Cuneo (Di martedì 26 gennaio 2021) Cuneo, 26 gen – Allestire il dehors del proprio bar con una decina di manichini vestiti di tutto punto, per dare l’impressione di un locale affollato – e possibilmente trarre polemicamente in inganno le forze dell’ordine perennemente sul «chi va là» alla ricerca del malcapitato esercizio da multare. Al bar c’è l’assembramento di manichini «Un vero assembramento», commenta ironicamente Palo Rinaldi, 26 anni, gestore del bar Cit di Saluzzo (provincia di Cuneo). Ed effettivamente, fa sapere a Repubblica, «una delle volanti che controllano il territorio venerdì sera ha rallentato» per verificare che nessuno stesse effettivamente violando le misure contenute nel Dpcm. Una provocazione che nasce dall’esasperazione: dopo due mesi e mezzo di chiusure e restrizioni anti Covid, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 26 gennaio 2021), 26 gen – Allestire il dehors del proprio bar con una decina divestiti di tutto punto, per dare l’impressione di un locale affollato – e possibilmente trarre polemicamente in inganno le forze dell’ordine perennemente sul «chi va là» alla ricerca del malcapitato esercizio da multare. Al bar c’è l’di«Un vero», commenta ironicamente Palo Rinaldi, 26 anni, gestore del bar Cit di Saluzzo (provincia di). Ed effettivamente, fa sapere a Repubblica, «una delle volanti che controllano il territorio venerdì sera ha rallentato» per verificare che nessuno stesse effettivamente violando le misure contenute nel Dpcm. Unache nasce dall’esasperazione: dopo due mesi e mezzo di chiusure e restrizioni anti Covid, ...

MarcusZeitgeist : Praticamente gli Editors e i Killers si sono incontrati per caso un giorno di pioggia con Andrea e Giuliano. C'era… - kikiejiji : @mar_aie @cucciolosecondo Ovunque c'è possibilità di assembramento c'è possibilità di contagio - bIuvante : @M0NAYEK io mi rifiuto ma poi non sanno che è peggio ???? c'è ancora più assembramento a quell'ora e c sfaccimm - Ruzzet3 : @GVNVNCR Gli assembramenti non esistono per costoro?le forze dell'ordine dove sono?che stupido sono tutte alla rice… - stra_mae : @guidomarchello @mafumi50 C'è un assembramento ?? -

