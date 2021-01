Bari choc | altro bambino morto con una corda al collo 

(Di martedì 26 gennaio 2021)sconvolta: èundi 9 anni con una cordicina alla gola. Un po’ come quanto accaduto a Palermo con la bambina della stessa età. Si indaga sulla challenge di Tik Tok e non solo.in Italia: unè stato trovatocon unaal collo. Lo riporta La L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Bari choc

Inews24

Bari sconvolta: è morto un bambino di 9 anni con una cordicina alla gola. Un po' come quanto accaduto a Palermo con la bambina.Bari, il bimbo trovato nella sua cameretta. Accanto aveva lo smartphone che la donna gli aveva dato poco prima. Controlli in corso per capire se possa essere stato un gesto indotto dalla visione sui s ...