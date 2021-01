Australian Open, Dayana Yastremska fa ricorso al Tas di Losanna (Di martedì 26 gennaio 2021) Dayana Yastremska, attualmente squalificata per doping è volata in Australia con la speranza di poter giocare il torneo. Da Melbourne la tennista ha fatto ricorso al Tas di Losanna. L’ucraina chiede la revoca della sospensione provvisoria, normalmente non sarebbe stato possibile farcela per il torneo, ma le parti hanno concordato una procedura accelerata per emettere una decisione entro il 3 febbraio 2021. Il campione d’urina incriminato contiene mesterolone, una sostanza vietata dalla WADA, la conferma è arrivata poi con il campione B che ha confermato i risultati. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021), attualmente squalificata per doping è volata in Australia con la speranza di poter giocare il torneo. Da Melbourne la tennista ha fattoal Tas di. L’ucraina chiede la revoca della sospensione provvisoria, normalmente non sarebbe stato possibile farcela per il torneo, ma le parti hanno concordato una procedura accelerata per emettere una decisione entro il 3 febbraio 2021. Il campione d’urina incriminato contiene mesterolone, una sostanza vietata dalla WADA, la conferma è arrivata poi con il campione B che ha confermato i risultati. SportFace.

