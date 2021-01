ATP Melbourne 2: programma, orari, tv, streaming. Calendario, date, partecipanti (Di martedì 26 gennaio 2021) L’Australian Open 2021 si avvicina passo dopo passo. Mancano meno di due settimane all’inizio del primo Slam dell’anno, anticipato da parecchie problematiche legate al Covid-19, con 72 tennisti in quarantena per aver condiviso il loro volo per l’Oceania assieme ad alcune persone poi scoperte positive. Una settimana prima dell’Australian Open si terranno due tornei di preparazione, in cui scalderanno i motori gran parte dei giocatori protagonisti a Melbourne. La pattuglia azzurra del torneo del Great Ocean Road Open, comunemente definito come ATP Melbourne 2, verrà rappresentata da Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato, nel novero dei 48 partecipanti. Il Great Ocean Road Open prenderà il via il prossimo 1 febbraio con un gruppo nutrito di partecipanti. Lo svizzero Stan Wawrinka è il giocatore con il ranking migliore, ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) L’Australian Open 2021 si avvicina passo dopo passo. Mancano meno di due settimane all’inizio del primo Slam dell’anno, anticipato da parecchie problematiche legate al Covid-19, con 72 tennisti in quarantena per aver condiviso il loro volo per l’Oceania assieme ad alcune persone poi scoperte positive. Una settimana prima dell’Australian Open si terranno due tornei di preparazione, in cui scalderanno i motori gran parte dei giocatori protagonisti a. La pattuglia azzurra del torneo del Great Ocean Road Open, comunemente definito come ATP2, verrà rappresentata da Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato, nel novero dei 48. Il Great Ocean Road Open prenderà il via il prossimo 1 febbraio con un gruppo nutrito di. Lo svizzero Stan Wawrinka è il giocatore con il ranking migliore, ...

E' tutto pronto per l'inizio dell'ATP 250 di Melbourne 1 in programma dal 1° al 7 febbraio. Grande attesa per quanto potrà fare il nostro Jannik Sinner testa di serie numero 4, all'esordio stagionale.

Petra Kvitova: “Sapevamo di poter finire in isolamento”

La campionessa ceca si racconta a Tennis Majors. Tra il lavoro della off-season e le difficoltà della quarentena australiana.

