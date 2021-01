Arctic: Mads Mikkelsen e quel dettaglio che richiama Hannibal (Di martedì 26 gennaio 2021) In una scena di Arctic è presente una foto di Mads Mikkelsen che, su ammissione del regista del film, è un omaggio diretto a Hannibal. In una scena di Arctic è presente un dettaglio relativo a Mads Mikkelsen che è in realtà un riferimento diretto alla serie televisiva Hannibal. Il regista, Joe Penna, uno youtuber noto come MysteryGuitarMan, è un fan sfegatato della serie e ha deciso di omaggiarla nel suo primo lungometraggio. La foto del documento di identità di Overgard, protagonista della pellicola, mostra un Mads Mikkelsen estremamente giovane: la foto è la stessa usata nel programma televisivo Hannibal per mostrare Hannibal Lecter da adolescente. David Ehrlich di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 gennaio 2021) In una scena diè presente una foto diche, su ammissione del regista del film, è un omaggio diretto a. In una scena diè presente unrelativo ache è in realtà un riferimento diretto alla serie televisiva. Il regista, Joe Penna, uno youtuber noto come MysteryGuitarMan, è un fan sfegatato della serie e ha deciso di omaggiarla nel suo primo lungometraggio. La foto del documento di identità di Overgard, protagonista della pellicola, mostra unestremamente giovane: la foto è la stessa usata nel programma televisivoper mostrareLecter da adolescente. David Ehrlich di ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Arctic: Mads Mikkelsen e quel dettaglio che richiama Hannibal - daydream_sara : RT @RaiQuattro: Stasera su #Rai4: ?alle 21:20 il dramma avventuroso in prima visione 'Arctic', interpretato da Mads Mikkelsen; ? alle 23:05… - MariaMusto19 : RT @RaiQuattro: Un uomo solo tra i ghiacci, la sua lotta per la sopravvivenza: stasera in 1^ visione alle 21.20 #Arctic con un intenso Mads… - DebbyR96 : RT @RaiQuattro: Alle 21:20 il film d’avventura in prima visione “Arctic” con Mads Mikkelsen. L'odissea di Overgård, precipitato con il suo… - DebbyR96 : RT @RaiQuattro: Un uomo solo tra i ghiacci, la sua lotta per la sopravvivenza: stasera in 1^ visione alle 21.20 #Arctic con un intenso Mads… -

Ultime Notizie dalla rete : Arctic Mads Arctic, da Marte al Polo Nord: l'origine del film con Mads Mikkelsen ComingSoon.it Arctic: Mads Mikkelsen e quel dettaglio che richiama Hannibal

In una scena di Arctic è presente una foto di Mads Mikkelsen che, su ammissione del regista del film, è un omaggio diretto a Hannibal. In una scena di Arctic è presente un dettaglio relativo a Mads Mi ...

Arctic: trama, cast e curiosità sul film con Mads Mikkelsen

Un approfondimento sul film del 2018 Arctic, interpretato da Mads Mikkelsen, con curiosità sulla trama, il cast e la realizzazione.

In una scena di Arctic è presente una foto di Mads Mikkelsen che, su ammissione del regista del film, è un omaggio diretto a Hannibal. In una scena di Arctic è presente un dettaglio relativo a Mads Mi ...Un approfondimento sul film del 2018 Arctic, interpretato da Mads Mikkelsen, con curiosità sulla trama, il cast e la realizzazione.