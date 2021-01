Anticipazioni ‘Uomini e Donne’ del 26 01 2021 | Davide Donadei pronto alla scelta | mentre Sophie Codegoni…

Leggi su isaechia

(Di martedì 26 gennaio 2021) Oggi è stata registrata un’altra puntata di Uomini e Donne. Dopo tanta attesa, sembrerebbe proprio che per il bel tronistasia finalmente arrivato il momento di scegliere. Leci sono state fornite da IlVicoloDelleNews.it: Molto carine le corteggiatrici diregistrazione di oggi di Uomini e Donne: Beatrice vestita pantalone marrone e crowtop nero e Chiara con un vestitino nero. ?annuncia che domani farà la sua, mandando in panico le due ragazze? Fanno vedere la giornata intera con Chiara (la volta scorsa l’aveva trascorsa con Beatrice). Alle 11 Chiara lo va a prendere in macchina, cantano insieme Posso Posso di Carl Brave. Lei gli fa notare che si sente un po’ coatta ma dolce. Lo porta al ...