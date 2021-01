Altra strage Covid | 541 morti | calano leggermente i ricoveri

(Di martedì 26 gennaio 2021) Tanti, troppi. Numeri inaccettabili che - purtroppo - passano senza procurare alcun rammarico o riflessione, come se ci fossimo non solo abituati, ma anche a sentire il 'fastidio' nel fare i ...

globalistIT : - PCI_Fermo : RT @pcibrescia: Un altro lavoratore che non torna a casa, un'altra famiglia distrutta. Sono già più di 30 i lavoratori/lavoratrici decedut… - MissMar16662447 : RT @muzza1966: “Le donne, d’altra parte, sono troie senza sentimenti, bambole gonfiabili di carne da sterminare a cui sparare un colpo secc… - filpre : @inter2010treble @EmilianoMarr @AndreaOrlandosp Quindi i crimini di Stalin e dei partigiani sono meno gravi dei cri… - pcibrescia : Un altro lavoratore che non torna a casa, un'altra famiglia distrutta. Sono già più di 30 i lavoratori/lavoratrici… -

Ultime Notizie dalla rete : Altra strage

Il Tempo

In Louisiana una ragazza uccisa in diretta: la 15enne è stata pugnalata a morte in un negozio di alimentari durante un litigio con 4 ragazze più giovani.Sono 10.593 i nuovi casi di Covid in Italia (erano 8.561 il giorno prima) e 541 i morti delle ultime 24 ore (erano 420 lunedì), secondo i dati del bollettino diffuso dal ministero della Salute.