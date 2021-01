Alimenti scaduti | vanno buttati o no? Come regolarsi in base alla data sull’etichetta ed evitare sprechi

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 26 gennaio 2021) Ogni anno sono 88 milioni le tonnellate di cibo che finiscono nelle pattumiere. A certificarlo è uno studio della Commissione Europea. Numeri imponenti che danno il metro di un progetto da arginare al più presto. La prima accortezza è quella di non acquistare più del necessario. La seconda, di acquistarecon ladi scadenza. La terza di non adottare il punto dueun dogma di fede. È per questo che è bene sapere che esiste una differenza importante tra due tipi di scadenza: una perentoria, “da consumarsi entro”, riservata al cibo fresco, e l’altra, “da consumarsi preferibilmente entro” che invece indica solo un termine minimo di conservazione. Il rebus, tradotto nei fatti, significa che i cibi per i quali la scadenza è “preferibilmente entro” non diventano pericolosi a quella, ma semplicemente ...