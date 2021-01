Adesso Amazon Alexa può svolgere compiti quando non siamo in casa (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono grandi le prospettive che si dispiegano per Amazon Alexa, che Adesso può svolgere alcuni compiti in casa anche in nostra assenza, senza dover chiedere l’autorizzazione agli utenti (da remoto, naturalmente, si potrà sempre intervenire sul suo operato). L’assistente virtuale, volendovi fare qualche esempio, potrà spegnere da sé le luci di una stanza o della casa nel momento in cui dovesse accorgersi che non c’è nessuno, o che comunque gli utenti sono andati a dormire. Amazon Alexa potrà anche abbassare la temperatura del riscaldamento quando a casa non sono presenti persone, facendoci arrivare bollette meno salate (cosa che a molti non dovrebbe affatto dispiacere). Una novità non di poco conto, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono grandi le prospettive che si dispiegano per, chepuòalcuniinanche in nostra assenza, senza dover chiedere l’autorizzazione agli utenti (da remoto, naturalmente, si potrà sempre intervenire sul suo operato). L’assistente virtuale, volendovi fare qualche esempio, potrà spegnere da sé le luci di una stanza o dellanel momento in cui dovesse accorgersi che non c’è nessuno, o che comunque gli utenti sono andati a dormire.potrà anche abbassare la temperatura del riscaldamentonon sono presenti persone, facendoci arrivare bollette meno salate (cosa che a molti non dovrebbe affatto dispiacere). Una novità non di poco conto, ...

Ultime Notizie dalla rete : Adesso Amazon Adesso Amazon ti porta anche la spesa a casa: arriva 'Fresh' Ticino Notizie Adesso Amazon ti porta anche la spesa a casa: arriva ‘Fresh’

MILANO Arriva Amazon Fresh, il servizio di consegna della spesa in giornata disponibile direttamente su Amazon.it/fresh oppure attraverso l’app di Amazon. Il servizio, che offre una selezione di oltre ...

Amazon avanza in Veneto, nuovo polo della logistica a Roncade

Il gruppo dell’e-commerce interessato a un’area vicina al nuovo casello sulla Treviso-Mare: «Hub della rete secondaria». Quella di Roncade è adesso un’opzione, e molto di più, vista l’ufficialità dell ...

Il gruppo dell'e-commerce interessato a un'area vicina al nuovo casello sulla Treviso-Mare: «Hub della rete secondaria». Quella di Roncade è adesso un'opzione, e molto di più, vista l'ufficialità dell ...