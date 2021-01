Vaccino, seconda dose 'in ritardo' in Gran Bretagna: bufera su Johnson (e spunta l'opzione cocktail) (Di lunedì 25 gennaio 2021) In una che cerca di accelerare al massimo la campagna di immunizzazione della popolazione dal nel pieno della nuova ondata di contagi e morti innescata nelle ultime settimane dall'aggressività della ... Leggi su leggo (Di lunedì 25 gennaio 2021) In una che cerca di accelerare al massimo la campagna di immunizzazione della popolazione dal nel pieno della nuova ondata di contagi e morti innescata nelle ultime settimane dall'aggressività della ...

Davide : Hanno passato l’estate a scrivere libri autocelebrativi sulla sconfitta del virus, la seconda ondata li ha presi al… - Agenzia_Ansa : I numeri delle #vaccinazioni in# Italia. I dati complessivi e in ogni regione. Totale delle somministrazioni: 1.37… - TgLa7 : #Aifa, no a seconda dose vaccino se c'e' contagio dopo la prima Risposta immunitaria naturale si somma a immunizzazione - gasforgi : #tagada per il prof. Pregliasco Possibile contagiosità dopo seconda dose vaccino? - Eumoret : RT @LaPrimaManina: #Vaccini, il Nas indaga su 540 dosi somministrate abusivamente a parenti e amici. Ma ai furbetti del vaccino dobbiamo p… -