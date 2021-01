Vaccino AstraZeneca, i dubbi di alcuni scienziati australiani (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il vaccino AstraZeneca sarà nelle nostre mani alla metà di febbraio. Almeno, con ogni probabilità. Questo perché l’Ema, l’European Medicines Agency, dovrebbe autorizzarne la commercializzazione nell’Unione Europea nella seduta del 29 gennaio del comitato dedicato ai medicinali per uso umano. Solo all’Italia dovrebbero arrivare svariati milioni di dosi nel giro del primo trimestre, dando una forte accelerata alla campagna di vaccinazione, al momento appesa ai rallentamenti (e alle non proprio limpidissime manovre) del colosso statunitense Pfizer. Leggi su vanityfair (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il vaccino AstraZeneca sarà nelle nostre mani alla metà di febbraio. Almeno, con ogni probabilità. Questo perché l’Ema, l’European Medicines Agency, dovrebbe autorizzarne la commercializzazione nell’Unione Europea nella seduta del 29 gennaio del comitato dedicato ai medicinali per uso umano. Solo all’Italia dovrebbero arrivare svariati milioni di dosi nel giro del primo trimestre, dando una forte accelerata alla campagna di vaccinazione, al momento appesa ai rallentamenti (e alle non proprio limpidissime manovre) del colosso statunitense Pfizer.

antoguerrera : Secondo una stima di Politico, di questo passo l’Italia (in attesa di ok Ema per vaccino Astrazeneca che nel calcol… - RaiNews : 'Le riduzioni di dosi comunicate da Pfizer e da AstraZeneca 'faranno slittare di circa quattro settimane i tempi pr… - chetempochefa : 'La valutazione del vaccino AstraZeneca è matura e quindi in questa settimana il nostro comitato con tutti i paesi… - arquer12 : RT @_GrayDorian: Vista la bozza del nuovo piano pandemico che prevede mascherina e distanziamento anche contro la normale influenza, vale l… - reggiotv : 'Le riduzioni di dosi di vaccino comunicate da Pfizer e da Astrazeneca faranno slittare di circa quattro settimane… -