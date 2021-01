Una via per Maradona nel Napoletano: a due passi dallo stadio dove ha giocato il figlio (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – La città, del Napoletano, di San Giorgio a Cremano potrebbe essere “la prima in Italia ad avere via Diego Armando Maradona“. A confermarlo oggi è stato il sindaco vesuviano, Giorgio Zinno, ricordando di quando nel lontano 2013 il figlio del Pibe de Oro, Diego Junior, venne a giocare proprio nella squadra della città alle pandici del Vesuvio. “Come richiesto anche da vari cittadini – spiega – il tratto scelto sarà quello dell’attuale via Sandriana che si estende tra i campi sportivi Baracca e Paudice lasciando nel tratto abitato la vecchia denominazione”. Un omaggio a Diego che “ha unito diverse generazioni, non solo nel nome della passione calcistica ma del riscatto sociale. Dopo Napoli, che gli ha intitolato lo stadio, d’accordo con l’assessore ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – La città, del, di San Giorgio a Cremano potrebbe essere “la prima in Italia ad avere via Diego Armando“. A confermarlo oggi è stato il sindaco vesuviano, Giorgio Zinno, ricordando di quando nel lontano 2013 ildel Pibe de Oro, Diego Junior, venne a giocare proprio nella squadra della città alle pandici del Vesuvio. “Come richiesto anche da vari cittadini – spiega – il tratto scelto sarà quello dell’attuale via Sandriana che si estende tra i campi sportivi Baracca e Paudice lasciando nel tratto abitato la vecchia denominazione”. Un omaggio a Diego che “ha unito diverse generazioni, non solo nel nome dellaone calcistica ma del riscatto sociale. Dopo Napoli, che gli ha intitolato lo, d’accordo con l’assessore ...

Ultime Notizie dalla rete : Una via Cinta Senese sogna una 'via' come la Patanegra in Spagna - Terra & Gusto Agenzia ANSA IHL Serie A, al via le semifinali playoff. I coach a confronto

Inizia una delle fasi più emozionanti della stagione della IHL – Serie A, stagione 2020/21. Dopo una lunga battaglia per la stagione regolare, è tutto pronto per la partenza delle […] ...

"CANTINE AMICHE", A SIENA IL TURISMO PASSA ANCHE DAL VINO

Protocollo d'intesa tra il Comune di Siena ed il Movimento turismo del vino per la creazione di una rete di cantine “Amiche del turismo attivo” nell'ambito del progetto “Strada di Siena”. Siena, che s ...

