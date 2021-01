Trieste: stanco degli arresti domiciliari, chiede di tornare in carcere (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un giovane triestino agli arresti domiciliari non riusciva ad abituarsi ai controlli delle forze di polizia nell’abitazione, alle sedute terapeutiche, al lavoro socialmente utile in una fattoria e, in generale, alle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Così, nei giorni scorsi, durante l’orario di permesso, era andato alla Stazione Carabinieri di Villa Opicina (Trieste) dove ha esposto tutte le sue difficoltà e il desiderio di ritornare in carcere. I Carabinieri, dopo averlo ascoltato, hanno informato il magistrato di sorveglianza, che ha accolto le richieste del giovane e disposto il suo accompagnamento in carcere.Accompagnamento che è stato eseguito nella giornata di sabato. Leggi su udine20 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un giovane triestino aglinon riusciva ad abituarsi ai controlli delle forze di polizia nell’abitazione, alle sedute terapeutiche, al lavoro socialmente utile in una fattoria e, in generale, alle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Così, nei giorni scorsi, durante l’orario di permesso, era andato alla Stazione Carabinieri di Villa Opicina () dove ha esposto tutte le sue difficoltà e il desiderio di riin. I Carabinieri, dopo averlo ascoltato, hanno informato il magistrato di sorveglianza, che ha accolto le richieste del giovane e disposto il suo accompagnamento in.Accompagnamento che è stato eseguito nella giornata di sabato.

