Travolto dalla neve, Matteo muore a soli 20 anni. La corsa all’ospedale, poi la tragedia (Di lunedì 25 gennaio 2021) È morto il ragazzo di 20 anni Travolto da una valanga nel comune di Monno, comune di 537 abitanti della Val Camonica, in provincia di Brescia, in Lombardia. Il giovane, residente a Stazzona in provincia di Como, era con un gruppo di persone in motoslitta, quando c’è stato il distacco, a circa 2.300 metri. Sul posto gli elicotteri di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) con i soccorritori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e del Soccorso alpino Guardia di finanza. Il giovane è stato estratto dalla neve e trasportato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è deceduto. La vittima si chiamava Matteo Gresta e aveva 20 anni. I soccorritori, intervenuti dopo la chiamata d’emergenza del gruppo di amici di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) È morto il ragazzo di 20da una valanga nel comune di Monno, comune di 537 abitanti della Val Camonica, in provincia di Brescia, in Lombardia. Il giovane, residente a Stazzona in provincia di Como, era con un gruppo di persone in motoslitta, quando c’è stato il distacco, a circa 2.300 metri. Sul posto gli elicotteri di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) con i soccorritori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e del Soccorso alpino Guardia di finanza. Il giovane è stato estrattoe trasportato in gravi condizioniPapa Giovdi Bergamo, dove è deceduto. La vittima si chiamavaGresta e aveva 20. I soccorritori, intervenuti dopo la chiamata d’emergenza del gruppo di amici di ...

