Sequestrate mascherine "U - Mask": "Filtraggio inferiore a quanto dichiarato" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Milano, 25 gennaio 2021 - Sequestrate dalla Polizia locale su disposizione della Procura di Milano in una decina di farmacie milanesi 15 mascherine U - Mask insieme a cinque filtri per ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 25 gennaio 2021) Milano, 25 gennaio 2021 -dalla Polizia locale su disposizione della Procura di Milano in una decina di farmacie milanesi 15U -insieme a cinque filtri per ...

Agenzia_Ansa : #Covid, sequestrate #mascherine U-Mask, inchiesta a #Milano. Indagato per frode nell'esercizio del commercio l'amm… - Corriere : Mascherine U-Mask sequestrate a Milano: inchiesta della Procura per frode - repubblica : Milano, sequestrate mascherine U-mask - louisfornellist : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, sequestrate #mascherine U-Mask, inchiesta a #Milano. Indagato per frode nell'esercizio del commercio l'amministr… - xx_Fabrizio_xx : Covid, sequestrate a Milano mascherine U-Mask: indagine su capacità filtraggio | Replica l'azienda: 'Siamo in regol… -