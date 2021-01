Salvini “Un piano di rilancio per Torino e il Piemonte” (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Le banche e il governo non stanno facendo quello che devono per il Piemonte. La situazione è drammatica, ma può essere anche una grande occasione di rilancio, noi ci siamo”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, dopo un incontro con gli imprenditori a Torino. jp/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Le banche e il governo non stanno facendo quello che devono per il. La situazione è drammatica, ma può essere anche una grande occasione di, noi ci siamo”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo, dopo un incontro con gli imprenditori a. jp/sat/red su Il Corriere della Città.

matteosalvinimi : #Salvini: Non è possibile che un italiano debba scoprire la domenica pomeriggio, su un programma tv di intrattenime… - matteosalvinimi : #Salvini: Ho incontrato il presidente Mattarella. L'ho trovato attento e preoccupato per le emergenze del Paese, ho… - matteosalvinimi : #Salvini: Ho ricordato all’avvocato Conte che mettere sullo stesso piano USA e Cina, come ha fatto lui, è follia. L… - CorriereCitta : Salvini “Un piano di rilancio per Torino e il Piemonte” - pellecchiaale83 : RT @nonelarena: #nonelarena Matteo #Salvini: 'Ho trovato #Mattarella molto preoccupato perché ci sono milioni di posti di lavoro a rischio… -