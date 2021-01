Roma, Dzeko si allena a parte: la frattura con Fonseca è totale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Appare veramente insanabile la rottura tra Dzeko e la Roma. Il bosniaco a parte alla ripresa degli allenamenti, segnale di un rapporto ai ferri corti con Fonseca Dopo oltre cinque anni, la storia d’amore tra la Roma ed Edin Djeko sembra arrivata ai titoli di coda. L’attaccante bosniaco sembrava potesse abbandonare la capitale già in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Appare veramente insanabile la rottura trae la. Il bosniaco aalla ripresa deglimenti, segnale di un rapporto ai ferri corti conDopo oltre cinque anni, la storia d’amore tra laed Edin Djeko sembra arrivata ai titoli di coda. L’attaccante bosniaco sembrava potesse abbandonare la capitale già in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Sport_Mediaset : Mercato #Juventus, ipotesi di scambio con la #Roma: #Bernardeschi per #Dzeko. Il bosniaco, che ha rotto con… - capuanogio : ?? La #Roma ha aperto a uno scambio di prestiti tra #Dzeko ed #Eriksen ma da #Suning è arrivato un no secco. Non c’… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA ALLENAMENTO IN CORSO A TRIGORIA Per Edin Dzeko seduta individuale #SkySport #SerieA #EdinDzeko… - g_zerbato : RT @TUTTOJUVE_COM: Roma-Dzeko: è rottura. Attaccante offerto al Barcellona - serieAnews_com : ???? Frattura #Dzeko-#Fonseca insanabile: l'attaccante bosniaco a parte alla ripresa degli allenamenti. Le big italia… -