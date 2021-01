Ritrovata la 16enne scappata con un’amica conosciuta su Tik Tok | la famiglia aveva perso le sue tracce da 10 giorni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) È stata trovata in Piemonte, laoriginaria della provincia di Firenze, di cui laledal 14 gennaio. Da dieciinfatti fa la ragazzinalasciato la casa della madre per scappare consu Tik Tok e Instagram, e spostarsi in treno per varie città d’Italia, postando video e foto sui social. Oggi, 25 gennaio, laè stata individuata a Pinerolo, in provincia di Torino, dai carabinieri della compagnia locale, grazie alle indicazioni dei carabinieri di Figline Valdarno, che hanno coordinato le indagini dopo la denuncia della scomparsa, fatta dalladella giovane. Prima di lei, nel pomeriggio era rientrata nella sua casa a Pontedera ...