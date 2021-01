Palermo, 17enne trovata morta in un dirupo con segni di bruciature: fidanzato fermato per omicidio (Di lunedì 25 gennaio 2021) È stato fermato per omicidio volontario e occultamento di cadavere Pietro Morreale, 19enne e fidanzato di Roberta Siragusa, la 17enne il cui corpo è stato ritrovato, ieri mattina, senza vita e con segni di profonde bruciature, in un dirupo di Monte San Calogero, alle porte di Caccamo (Palermo). A confermare la notizia del fermo è stato il procuratore della Repubblica di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, in stretto contatto con il sostituto, Giacomo Barbara, che coordina le indagini. Da ieri Morreale risultava iscritto nel registro degli indagati della procura di Termini Imerese, come riporta l’agenzia Agi. Era stato il 19enne, presentatosi ai carabinieri del paese accompagnato dal padre e del legale, a fornire ai militari le indicazioni per ritrovare ... Leggi su tpi (Di lunedì 25 gennaio 2021) È statopervolontario e occultamento di cadavere Pietro Morreale, 19enne edi Roberta Siragusa, lail cui corpo è stato ritrovato, ieri mattina, senza vita e condi profonde, in undi Monte San Calogero, alle porte di Caccamo (). A confermare la notizia del fermo è stato il procuratore della Repubblica di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, in stretto contatto con il sostituto, Giacomo Barbara, che coordina le indagini. Da ieri Morreale risultava iscritto nel registro degli indagati della procura di Termini Imerese, come riporta l’agenzia Agi. Era stato il 19enne, presentatosi ai carabinieri del paese accompagnato dal padre e del legale, a fornire ai militari le indicazioni per ritrovare ...

MediasetTgcom24 : Palermo, 17enne morta in un burrone: fidanzato confessa l'omicidio - TV7Benevento : Palermo: catechista fidanzato 17enne uccisa, 'era geloso e si diceva che maltrattava Roberta'... - infoitinterno : 17enne morta a Palermo, scatta il fermo per il fidanzato: è accusato di omicidio - Affaritaliani : Indagato il partner della 17enne morta Palermo, ora il giovane non parla ai pm - dvaldi1 : -