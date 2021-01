Napoli, nasce una strada dedicata a Maradona a San Giorgio a Cremano: unirà due campi (Di lunedì 25 gennaio 2021) nasce una strada dedicata a Diego Armando Maradona a San Giorgio a Cremano, comune in provincia di Napoli. unirà due campi sportivi, Baracca e Paudice, e si tratta dell’ennesimo omaggio alla leggenda argentina: “Ci è sembrato naturale proporre il nome ‘Diego Armando Maradona’ alla strada tra l’incrocio con via M. Recanati e l’ingresso del campo Paudice”, ha detto il sindaco. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021)unaa Diego Armandoa San, comune in provincia diduesportivi, Baracca e Paudice, e si tratta dell’ennesimo omaggio alla leggenda argentina: “Ci è sembrato naturale proporre il nome ‘Diego Armando’ allatra l’incrocio con via M. Recanati e l’ingresso del campo Paudice”, ha detto il sindaco. SportFace.

sportface2016 : #Napoli, a San Giorgio a Cremano nasce una strada dedicata a #Maradona: unirà due campi - bellogatto1 : RT @italiadeidolori: @ITdominoIT Sono piccole parti del loro impero. I cartelli bancari originano dall'Impero Rothschild (DE, AU, GB, FR, N… - Ruggero1991 : @ParaBellum____ @HaruhiBlack Per me il Napoli si è suicidato dopo Inter Napoli. È un gruppo che inconsciamente ha p… - PFundrisi : RT @cian_cimino: Recovery, nasce il Manifesto del Sud: investire i (dovuti) 111 miliardi in infrastrutture al Sud per ridurre il gap e crea… - maestridistrada : ?? Laboratorio di #bellezza per le pazienti oncologiche! ?? 'Mi sento bene' è gratuito e solidale ?? Centro Polifunzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli nasce A Napoli nasce il Vicolo della Cultura: libri gratis per tutti SiViaggia Napoli, nasce una strada dedicata a Maradona a San Giorgio a Cremano: unirà due campi

Nasce una strada dedicata a Diego Armando Maradona a San Giorgio a Cremano, comune in provincia di Napoli. Unirà due campi sportivi, Baracca e Paudice, e si tratta dell’ennesimo omaggio alla leggenda ...

Maradona: intitolata una strada che unirà due campi calcio

"Ci è sembrato naturale proporre il nome 'Diego Armando Maradona' alla strada tra l'incrocio con via M. Recanati e l'ingresso del campo Paudice", spiega il sindaco . "E' un campo dove, tra l'altro, ha ...

Nasce una strada dedicata a Diego Armando Maradona a San Giorgio a Cremano, comune in provincia di Napoli. Unirà due campi sportivi, Baracca e Paudice, e si tratta dell’ennesimo omaggio alla leggenda ..."Ci è sembrato naturale proporre il nome 'Diego Armando Maradona' alla strada tra l'incrocio con via M. Recanati e l'ingresso del campo Paudice", spiega il sindaco . "E' un campo dove, tra l'altro, ha ...