Muore impiccato a 9 anni. “Gioco online? Non sappiamo”

(Di martedì 26 gennaio 2021) È mortoa nove. La tragedia s'è consumata nel pomeriggio a Bari, nel quartiere San Girolamo. Stando ai primi accertamenti della polizia, intervenuta su segnalazione del 118, si tratterebbe di suicidio. Il bambino è stato trovatonella sua cameretta, privo di sensi con una corda attorno al collo. Inutili i tentativi dei medici: purtroppo per il piccolo non c'era ormai più nulla da fare e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.“Al momento non abbiamo elementi che colleghino questo episodio a giochi, ma sicuramente c’è un problema con questi giochi che stanno circolando, da tempo ormai” dichiara il procuratore minorile di Bari Ferruccio De Salvatore. Sul posto, gli agenti della sezione volanti e della squadra mobile di Bari, assieme al pubblico ministero di turno ...